Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 грудня всіх знаків Зодіаку, є багато відмінних способів почати тиждень, але повний місяць визначено найкраще.

Повний місяць в Раці настане 26-го числа, що спонукає нас зосередитися на сім'ї та будинку, можливо, в якомусь сенсі відступивши назад у свої емоційні оболонки.

Однак ця емоційна та рефлексивна енергія може добре підготувати нас до іскрів, які полетять, коли Венера (планета кохання та краси) увійде до дикого і непередбачуваного Стрільця 29-го числа.

Маючи це на увазі, давайте подивимося, які поради Таро дасть вам на більш особистому рівні наступного тижня.

Таро гороскоп усіх знаків Зодіаку на 25–31 грудня 2023 року

Овен

2 Жезлів

Овен рухається вперед і вгору.

Це фантастичний тиждень для подорожей, нових планів та ідей, а також для розвитку вашого підприємницького духу. Двійка Жезлов пропонує позитивну, прогресивну енергію, яка підтримує всі ці починання.

Оскільки ця карта така ж заповзятлива, смілива та амбітна, як і ви, у вас не повинно виникнути проблем із підключенням до цієї вихідної енергії Овну.

Якими можливостями ви скористаєтеся наступного разу?

Телець

Король Жезлов (перевернутий)

Хоча цього тижня ви почуваєтеся невпевнено, це не повинно вас повністю бентежити, Телець .

Перевернутий Король Жезлов вказує на деякі труднощі з вашою внутрішньою силою волі, впевненістю та амбіціями. Ви можете бути не впевнені у своїх навичках і більше турбуйтеся про те, щоб заявити про себе публічно.

Однак цей розрив із самим собою можна легко виправити, виявивши трохи турботи про себе та увагу.

Не відкидайте ці почуття як дрібниці — натомість знайдіть час, щоб провести трохи якісного «часу для себе».

Близнюки

6 Кубків (перевернута)

Близнюки , ви витратили час, згадуючи минуле. Цього тижня там більше нема чого шукати.

Шістка Кубків може бути продуктивною в помірних кількостях. Часто це важливе нагадування про наше коріння. Зрештою, ностальгія може бути сильним досвідом, який нам усім потрібний іноді — це властиво тільки людині.

Однак при перевороті цієї карти вам потрібно бути обережним, щоб не застрягти у спогадах. Мрії про старі спогади і давнє полум'я можуть здатися привабливими, але іноді це лише мрії.

Подарунок чекає і на вас, Близнюки.

Рак

Колесо удачі

Раку нарешті пощастило.

Колесо Фортуни — сильна ознака позитивних, несподіваних подій, а також безлічі синхронностей і знаків, які, здавалося б, збігаються непередбачуваним чином.

Ви можете не одразу помітити цю вдалу енергію. Воно має властивість несподівано вплітатися в наше життя, більше схоже на загальну погоду в даний момент, ніж на щось конкретне перед вашою особою.

Зберігайте позитивний настрій, довіряйте процесу та тримайте руки відкритими, готовими прийняти.

Лев

8 Мечів

Лев може відчувати непереборне, гнітюче почуття, що щось глибоко не так.

Однак 8 Мечей вказує на те, що це почуття, яким би реальним та інтуїтивним воно не було в даний момент, часто не корениться в реальності, що відчутна.

Ви можете передбачати перешкоди ще до того, як вони виникнуть, піддавати сумніву реальність до того, як її потрібно поставити під сумнів, і сумніватися в собі, коли з вами все гаразд.

Глибоко зітхни, Лев. Цього тижня знайдіть спокій, тишу та паузу, коли виникає це почуття. І пам'ятайте: ви здатні, сміливі та інтуїтивні… добре підготовлені, щоб упоратися з будь-якими перешкодами, навіть якщо вони дійсно виникнуть.

Діва

Сонце

Діва , цього тижня на вас чекає яскрава, радісна та самостійна енергія.

Коли Сонце на вашій стороні, у вас є цілком позитивна ознака того, що станеться. Найголовніше, що ця енергія дійсно сяє, коли ви відчуваєте сонастройку зі своїм самовідчуттям та впевненість у своїх цілях та захопленнях.

Це означає, що ця карта відмінно підходить для всіх аспектів життя, але її можна буде використовувати з максимальною користю лише тоді, коли ви довіряєте собі та своїм інстинктам.

Будьте щирими в тому, хто ви є насправді… і дозвольте собі і цій карті проявити себе.

Терези

9 Мечей (перевернута)

Терези намагаються по-справжньому відпустити негативні думки і тривоги, які їх обтяжували.

Перевернута Дев'ятка Мечей описує психічно неспокійний час, сповнений тривог і страхів щодо себе, майбутнього і, можливо, навіть своїх стосунків з іншими, але зараз ви справді готові рухатися далі.

Цей тиждень присвячений твердому та чесному протистоянню цим думкам із наміром відпустити їх. Цього тижня Терезам особливо корисно писати і вести щоденник.

Скорпіон

5 Жезлів (перевернута)

Скорпіон , цього тижня битва може бути внутрішньою.

При перевернутому положенні 5 Жезлов ви, можливо, засвоїли безліч конфліктів, розбіжностей та суперечливих уявлень про себе та світ.

Йдеться вже не про реальні проблеми, які існують поза вами, а про те, як ви до них ставитеся і як це впливає на ваше самовідчуття.

Які труднощі справді є вашими власними і які битви ви взяли на себе заради інших? Які ваші справжні цінності? Цього тижня настав час поставити ці питання.

Стрілець

10 Кубків

Стрілець , чи готові ви випробувати найідеальнішу версію задоволеності та емоційного задоволення, яку тільки можете?

Цього тижня 10 Кубків запрошує вас зробити саме це. Витратьте деякий час, візуалізуючи життя своєї мрії, можливо, ведучи щоденник або створюючи малюнки про те, як виглядає це життя мрії.

Потім зверніть увагу на все у своєму житті, що вже відповідає цій енергії. Навіть якщо це не зовсім те саме, які дрібниці, які вже існують, можуть забезпечити вам кінцеву мету щастя та радості?

Ця практика подяки може творити чудеса та сприяти вашому успіху цього тижня.

Козеріг

Колісниця

Козероги продовжують тенденцію потужної, впевненої енергії, що піднімає їм настрій цього тижня.

Колісниця — позитивний провісник успіху у всіх аспектах життя, особливо щодо тих довгострокових цілей, які, як ви колись вважали, були недосяжні.

Маючи за плечима більше впевненості та самосвідомості у своїх істинних здібностях, ви зможете дійсно досягти значного прогресу цього тижня у досягненні цих цілей, якщо докладете до цього зусиль.

Виберіть одну конкретну цінність, ціль чи ідею, яку ви хотіли б втілити в життя, і від щирого серця присвятіть їй свій час та енергію цього тижня.

Водолій

Лицар Пентаклей (перевернутий)

У Водолія багато справ у списку і, схоже, так мало часу.

Це напружений тиждень, особливо коли справа стосується повсякденних завдань та робочих обов'язків (а можливо, і сімейних зобов'язань).

Однак перевернений Лицар Пентаклей вказує на те, що ви щосили намагаєтеся впоратися з темпом. Ви хочете рухатися вперед до своїх мрій та амбіцій, а не поринати у повсякденне рутинне життя.

На жаль, це не той тиждень, коли рух у такт власному барабану принесе щось особливо плідне. На даний момент терпіння є ключовим моментом.

Риби

Ієрофант (перевернене становище)

Риби , можливо, не відповідають традиційним системам і структурам, що їх зараз оточують.

Це включає традиції, які вам набридли, авторитетні постаті, яких вам не цікаво слухати, і ті ж старі розпорядки, які дійсно застаріли.

З цих причин перевернутий Ієрофант може бути непростим, але ця зухвала енергія також може змусити вас мислити нестандартно, щоб знайти творчі шляхи, які принесуть вам радість навіть у нудній рутині та обстановці.

Джерело: astrologyanswers.

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