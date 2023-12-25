Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 декабря всех знаков Зодиака, есть много отличных способов начать неделю, но Полнолуние определенно лучше всего.

Полнолуние в Раке наступит 26-го числа, что побудит нас сосредоточиться на семье и доме, возможно, в каком-то смысле отступив обратно в свои эмоциональные оболочки.

Однако эта эмоциональная и рефлексивная энергия может хорошо подготовить нас к искрам, которые полетят, когда Венера (планета любви и красоты) войдет в дикого и непредсказуемого Стрельца 29-го числа.

Имея это в виду, давайте посмотрим, какие советы Таро даст вам на более личном уровне на предстоящую неделю.

Таро гороскоп всех знаков Зодиака на 25–31 декабря 2023 года

Овен

2 Жезлов

Овен движется вперед и вверх.

Это фантастическая неделя для путешествий, новых планов и идей, а также для развития вашего предпринимательского духа. Двойка Жезлов предлагает позитивную, прогрессивную энергию, которая поддерживает все эти начинания.

Поскольку эта карта такая же предприимчивая, смелая и амбициозная, как и вы, у вас не должно возникнуть проблем с подключением к этой исходящей энергии, Овну.

Какими возможностями вы воспользуетесь в следующий раз?

Телец

Король Жезлов (перевернутый)

Хотя на этой неделе вы чувствуете себя неуверенно, это не должно вас полностью обескураживать, Телец .

Перевернутый Король Жезлов указывает на некоторые трудности с вашей внутренней силой воли, уверенностью и амбициями. Вы можете быть не уверены в своих навыках и больше беспокоитесь о том, чтобы заявить о себе публично.

Однако этот разрыв с самим собой можно легко исправить, проявив немного заботы о себе и внимания.

Не отвергайте эти чувства как пустяки — вместо этого найдите время, чтобы провести немного качественного «времени для себя».

Близнецы

6 Кубков (перевернутая)

Близнецы , вы потратили время, вспоминая прошлое. На этой неделе там больше нечего искать.

Шестерка Кубков может быть продуктивной в умеренных количествах. Часто это важное напоминание о наших корнях. В конце концов, ностальгия может быть мощным опытом, который нам всем нужен время от времени — это свойственно только человеку.

Однако при перевороте этой карты вам нужно быть осторожным, чтобы не застрять в воспоминаниях. Мечты о старых воспоминаниях и давнем пламени могут показаться заманчивыми, но иногда это всего лишь мечты.

Подарок ждет и вас, Близнецы.

Рак

Колесо фортуны

Раку наконец-то повезло.

Колесо Фортуны — сильное предзнаменование позитивных, неожиданных событий, а также множества синхронностей и знаков, которые, казалось бы, совпадают непредсказуемым образом.

Вы можете не сразу заметить эту удачную энергию. Оно имеет свойство неожиданно вплетаться в нашу жизнь, больше похоже на общую погоду в данный момент, чем на что-то конкретное прямо перед вашим лицом.

Сохраняйте позитивный настрой, доверяйте процессу и держите руки открытыми, готовыми принять.

Лев

8 Мечей

Лев может испытывать непреодолимое, гнетущее чувство, что что-то глубоко не так.

Однако 8 Мечей указывает на то, что это чувство, каким бы реальным и интуитивным оно ни было в данный момент, часто не коренится в осязаемой реальности.

Вы можете предвидеть препятствия еще до того, как они возникнут, подвергать сомнению реальность до того, как ее нужно подвергнуть сомнению, и сомневаться в себе, когда с вами все в порядке.

Глубоко вздохни, Лев. На этой неделе найдите спокойствие, тишину и паузу, когда возникает это чувство. И помните: вы способны, смелы и интуитивны… хорошо подготовлены, чтобы справиться с любыми препятствиями, даже если они действительно возникнут.

Дева

Солнце

Дева , на этой неделе вас ждет яркая, радостная и самостоятельная энергия.

Когда Солнце на вашей стороне, у вас есть вполне позитивное предзнаменование того, что произойдет. Самое главное, что эта энергия действительно сияет, когда вы чувствуете сонастройку со своим самоощущением и уверенность в своих целях и увлечениях.

Это означает, что эта карта отлично подходит для всех аспектов жизни, но ее можно будет использовать с максимальной пользой только тогда, когда вы доверяете себе и своим инстинктам.

Будьте искренними в том, кто вы есть на самом деле… и позвольте себе и этой карте проявить себя.

Весы

9 Мечей (перевернутая)

Весы пытаются по-настоящему отпустить негативные мысли и тревоги, которые их тяготили.

Перевернутая Девятка Мечей описывает психически беспокойное время, полное тревог и страхов по поводу себя, будущего и, возможно, даже своих отношений с другими, но сейчас вы действительно готовы двигаться дальше.

Эта неделя посвящена твердому и честному противостоянию этим мыслям с намерением отпустить их. На этой неделе Весам будет особенно полезно писать и вести дневник.

Скорпион

5 Жезлов (перевернутая)

Скорпион , на этой неделе битва может быть внутренней.

При перевернутом положении 5 Жезлов вы, возможно, усвоили множество конфликтов, разногласий и противоречивых представлений о себе и мире.

Речь идет уже не о реальных проблемах, которые существуют вне вас, а о том, как вы к ним относитесь и как это влияет на ваше самоощущение.

Какие трудности действительно являются вашими собственными и какие битвы вы приняли на себя ради других? Каковы ваши истинные ценности? На этой неделе пришло время задать эти вопросы.

Стрелец

10 Кубков

Стрелец , готовы ли вы испытать самую идеальную версию удовлетворенности и эмоционального удовлетворения, какую только можете?

На этой неделе 10 Кубков приглашает вас сделать именно это. Потратьте некоторое время, визуализируя жизнь своей мечты, возможно, ведя дневник или создавая рисунки о том, как выглядит эта жизнь мечты.

Затем обратите внимание на все в своей жизни, что уже соответствует этой энергии. Даже если это не совсем то же самое, какие мелочи, которые уже существуют , могут обеспечить вам конечную цель счастья и радости?

Эта практика благодарности может творить чудеса и способствовать вашему успеху на этой неделе.

Козерог

Колесница

Козероги продолжают тенденцию мощной, уверенной энергии, поднимающей им настроение на этой неделе.

Колесница — положительный предвестник успеха во всех аспектах жизни, особенно в отношении тех долгосрочных целей, которые, как вы когда-то считали, были недосягаемы.

Имея за плечами больше уверенности и самосознания в своих истинных способностях, вы сможете действительно добиться значительного прогресса на этой неделе в достижении этих целей, если приложите к этому усилия.

Выберите одну конкретную ценность, цель или идею, которую вы хотели бы воплотить в жизнь, и от всего сердца посвятите ей свое время и энергию на этой неделе.

Водолей

Рыцарь Пентаклей (перевернутый)

У Водолея много дел в списке и, похоже, так мало времени.

Это напряженная неделя, особенно когда дело касается повседневных задач и рабочих обязанностей (а, возможно, и семейных обязательств).

Однако перевернутый Рыцарь Пентаклей указывает на то, что вы изо всех сил пытаетесь справиться с темпом. Вы хотите двигаться вперед к своим мечтам и амбициям, а не погружаться в повседневную рутинную жизнь.

К сожалению, это не та неделя, когда движение в такт собственному барабану принесет что-то особенно плодотворное. На данный момент терпение является ключевым моментом.

Рыбы

Иерофант (перевернутое положение)

Рыбы , возможно, не соответствуют традиционным системам и структурам, которые их сейчас окружают.

Это включает в себя традиции, которые вам надоели, авторитетные фигуры, которых вам не интересно слушать, и те же самые старые распорядки, которые действительно устарели.

По этим причинам перевернутый Иерофант может быть непростым, но эта вызывающая энергия также может заставить вас мыслить нестандартно, чтобы найти творческие пути, которые принесут вам радость даже в скучной рутине и обстановке.

Источник: astrologyanswers.

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