Астрологи предупреждают людей всех знаков Зодиака о повышенной эмоциональности, пишет Politeka.net.
Все из-за энергии Полнолуния, пик которого приходится на 26-29 декабря.
Так, во вторник, 26 декабря, можно стать жертвой обмана или сплетен.
«Старайтесь не говорить лишнего, проверяйте информацию и не отвлекайтесь на мелочи», - посоветовала астролог в телеграмм-канале Scorpio.
27 декабря – Полнолуние.
«Эмоционально нестабильный день, так как в этот день есть как положительные, так и напряженные аспекты. Кавардак одним словом», - отметила эксперт по прогнозам.
По ее словам, 27-29 декабря Марс и Меркурий образуют сложную дисгармонию с Нептуном. Так что в эти дни людей ожидают интриги, ошибочные действия, обманы, скрытая агрессия.
Нелегким может оказаться и 30 декабря.
«Месяц образует напряжение с Ураном, что принесет раздражение, неожиданные новости или события, растет опасность с неба», – предупредила астрологиня.
Еще одна астролог, Яна Тимощук сообщала, что, в частности, 29 и 30 декабря будут наиболее знаковыми, стоит ожидать опасности.
Также будут угрожать болезни – это могут быть как инфекции, так и излучения из-за поврежденных в ходе обстрелов вышек.
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