В эту последнюю перед Новым Годом неделю не следует принимать важных решений.

Астрологи предупреждают людей всех знаков Зодиака о повышенной эмоциональности, пишет Politeka.net.

Все из-за энергии Полнолуния, пик которого приходится на 26-29 декабря.

Так, во вторник, 26 декабря, можно стать жертвой обмана или сплетен.

«Старайтесь не говорить лишнего, проверяйте информацию и не отвлекайтесь на мелочи», - посоветовала астролог в телеграмм-канале Scorpio.

27 декабря – Полнолуние.

«Эмоционально нестабильный день, так как в этот день есть как положительные, так и напряженные аспекты. Кавардак одним словом», - отметила эксперт по прогнозам.

По ее словам, 27-29 декабря Марс и Меркурий образуют сложную дисгармонию с Нептуном. Так что в эти дни людей ожидают интриги, ошибочные действия, обманы, скрытая агрессия.

Нелегким может оказаться и 30 декабря.

«Месяц образует напряжение с Ураном, что принесет раздражение, неожиданные новости или события, растет опасность с неба», – предупредила астрологиня.

Еще одна астролог, Яна Тимощук сообщала, что, в частности, 29 и 30 декабря будут наиболее знаковыми, стоит ожидать опасности.

Также будут угрожать болезни – это могут быть как инфекции, так и излучения из-за поврежденных в ходе обстрелов вышек.

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