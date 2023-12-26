Деяких українців можуть залишити без субсидії. Стало відомо, хто більше не отримуватиме виплати.

Як повідомила представник Пенсійного фонду України, субсидію може бути скасовано, якщо у мешканців є заборгованість, яка виникла протягом трьох місяців і перевищує 680 гривень, а також не була погашена.

У такому випадку Пенсійний фонд не буде призначати субсидію до тих пір, поки особа не укладе договір про реструктуризацію або не виплатить заборгованість.

Варто зауважити, що згідно з рішенням уряду субсидія призначається тим, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу родини до закінчення воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування. Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить в середньому від 350 до 400 гривень.

До того ж важливо враховувати, що право на отримання субсидії в Україні мають не тільки власники житла, але й орендарі, які можуть подавати відповідні документи для отримання виплат. Також особи, які не є зареєстровані у житлі, можуть звертатися за субсидією, але мають надати договір оренди, якщо фактично проживають в об'єкті оренди.

Зміненою стала умова для внутрішньо переміщених осіб, яким тепер для отримання субсидій не потрібно мати договір оренди. Достатньо представити документи, що підтверджують їхнє фактичне проживання за вказаною адресою.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці ризикують втратити субсидії, у Мінсоцполітики дали пояснення.

Як писала Politeka, українці зможуть отримати субсидію на дрова.

Також Politeka повідомляла, українців приголомшили неприємною проблемою, субсидії одержують не всі.