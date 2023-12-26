Некоторые украинцы могут оставить без субсидии. Стало известно, кто больше не будет получать выплаты.

Как сообщила представитель Пенсионного фонда Украины, субсидия может быть отменена, если у жителей есть задолженность, возникшая в течение трех месяцев и превышающая 680 гривен, а также не была погашена.

В таком случае Пенсионный фонд не будет назначать субсидию до тех пор, пока лицо не заключит договор о реструктуризации или не выплатит задолженность.

Следует отметить, что согласно решению правительства субсидия назначается тем, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение одного месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Кроме того, важно учитывать, что право на получение субсидии в Украине имеют не только собственники жилья, но и арендаторы, которые могут подавать соответствующие документы для получения выплат. Также лица, не зарегистрированные в жилье, могут обращаться за субсидией, но должны предоставить договор аренды, если фактически проживают в объекте аренды.

Измененным стало условие для внутренне перемещенных лиц, которым теперь для получения субсидий не требуется договор аренды. Достаточно предоставить документы, подтверждающие их фактическое проживание по указанному адресу.

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