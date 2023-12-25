Оприлюднено новий прогноз на тиждень, який стосується всіх Знаків Зодіаку.

У ці дні астрологи радять відмовитись від прийняття важливих рішень, пише Politeka.net.

«В цей останній передноворічний тиждень не приймайте важливих рішень. На цій неділі очікуємо підвищену емоційність, хаотичність та безцільність через енергії Повні, пік яких припадає на 26-29 січня. Погодьтеся, не самий вдалий час для потрібних рішень та адекватного вибору стратегії. Плюс можливе отримання недостовірної інформації, якоїсь інформаційної плутанини», - зазначила астрологиня у телеграм-каналі Scorpio.

Також зазначається, що цього тижня зростає ризик вірусних захворювань, ризик від води та ризик харчових отруєнь.

А саме сьогодні, 25 грудня, Венера в гармонії з Нептуном сприятиме натхненню і підвищить творчу уяву.

«Це день, коли Віра творить чудеса, це час для мрій, молитв та сприятливих обставин», - зазначила астрологиня.

А от завтра, 26 грудня, Луна утворює складний квадрат з Меркурієм та Нептуном, що провокуватиме непорозуміння, хаотичну невпорядковану діяльність та безладну метушню.

«Можна стати жертвою обману чи пліток. Намагайтесь не говорити зайвого, перевіряйте інформацію та не відволікайтесь на дрібниці», - радить експертка з прогнозів.

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