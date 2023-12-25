Обнародован новый прогноз на неделю, который касается всех Знаков Зодиака.

В эти дни астрологи рекомендуют отказаться от принятия важных решений, пишет Politeka.net.

«В эту последнюю предновогоднюю неделю не принимайте важных решений. На этой неделе ожидаем повышенную эмоциональность, хаотичность и бесцельность из-за энергии Полнолуния, пик которых приходится на 26-29 января. Согласитесь, не самое подходящее время для необходимых решений и адекватного выбора стратегии. Плюс возможно получение недостоверной информации, какой-то информационной неразберихи», - отметила астролог в телеграмм-канале Scorpio.

Также отмечается, что на этой неделе увеличивается риск вирусных заболеваний, риск от воды и риск пищевых отравлений.

А именно сегодня, 25 декабря, Венера в гармонии с Нептуном будет способствовать вдохновению и повысит творческое воображение.

"Это день, когда Вера творит чудеса, это время для мечтаний, молитв и благоприятных обстоятельств", - отметила астролог.

А вот завтра, 26 декабря, Луна образует сложный квадрат с Меркурием и Нептуном, что будет провоцировать недоразумение, беспорядочную деятельность и суматоху.

«Можно стать жертвой обмана или сплетен. Старайтесь не говорить лишнего, проверяйте информацию и не отвлекайтесь по пустякам», - советует эксперт по прогнозам.

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