Лідер гурту «Антитела» Тарас Тополя розповів про плани на Новий рік для себе та гурту на тлі важкої обстановки.

Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосив, що вони з групою відмовляються від участі у новорічних корпоративах. Як відомо, з наближенням новорічних та різдвяних свят для багатьох артистів настає період підвищеної активності та можливості заробітку.

Незважаючи на численні пропозиції, гурт вирішив не приймати замовлення на новорічні виступи, вважаючи, що подібні гучні заходи є недоречними в поточній обстановці.

Фронтмен групи також зазначив, що планує зустріти Новий рік у відокремленому місці разом зі своєю сім'єю, далеко від міської суєти. Сімейний час із дружиною та трьома дітьми став для нього пріоритетом. Як відомо, раніше Тополь проходив службу і був далеко від сім'ї довгий час.

"Ми вирішили, що не в часі гучні корпоративи та якісь гуляння. У нас було багато пропозицій працювати на Новий рік, але ми вирішили, що цього року це не зовсім доречно" – зізнався Тополі.

У Тараса Тополі, нагадаємо, троє дітей, тож він має право перетинати кордон. Крім того, Тарас Тополь має де жити за межами України. Але музикант запевняє, що про виїзд він навіть не мав думок.

"Я пішов служити. Про який виїзд має бути мова? Я точно не розглядав варіант, що я можу сісти на літак і кудись відлетіти», - запевнив Тарас Тополя в інтерв'ю YouTube-каналу «Розмова».

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Також нагадаємо, що "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою.

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