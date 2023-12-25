У 2024 році українці продовжать отримувати житлові субсидії, але уряд вніс зміни у розмір фінансової допомоги для придбання дров і вугілля для опалення під час опалювального сезону.

За даними Мінсоцполітики відповідно до рішення уряду, субсидія буде надаватися, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї до закінчення воєнного стану та протягом 1 місяця після його припинення.

На листопад 2023 року понад 1,7 мільйона домогосподарств вже отримали субсидії, а середній розмір фінансової підтримки для українських громадян на оплату комунальних послуг склав 1,41 тисячі гривень.

Органи Пенсійного фонду України (ПФУ) відповідають за надання субсидій, але для отримання пільг необов'язково відвідувати відповідні установи, оскільки всі необхідні процедури можна виконати онлайн на порталах Дії або ПФУ, заповнивши відповідні форми та прикріпивши скановані копії документів.

Щодо субсидій і пільг на тверде паливо на зиму 2024 року, рішенням Кабінету Міністрів України нормативи опалення зросли приблизно в 4 рази і складають: 2,23 тонни вугілля та 7,41 тонни дров.

Розмір субсидії на придбання пального розраховується індивідуально для кожної сім'ї в залежності від їхніх доходів. Для визначення розміру субсидії на побутове паливо цього року не потрібно окремо звертатися до ПФУ.

Для деяких категорій громадян субсидії на опалювальний період 2023-2024 років може бути призначена лише за новим зверненням інакше опиниться "за бортом".

Це стосується тих, хто подавав заяву на припинення субсидії та скористався пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, але бажає отримувати субсидію на опалювальний період, а також тих, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, соціальному стані та інших обставинах.

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