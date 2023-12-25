В 2024 году украинцы продолжат получать жилищные субсидии, но правительство внесло изменения в размер финансовой помощи для приобретения дров и угля для отопления во время отопительного сезона.

По данным Минсоцполитики в соответствии с решением правительства, субсидия будет предоставляться, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения.

На ноябрь 2023 более 1,7 миллиона домохозяйств уже получили субсидии, а средний размер финансовой поддержки для украинских граждан на оплату коммунальных услуг составил 1,41 тысячи гривен.

Органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) отвечают за предоставление субсидий, но для получения льгот необязательно посещать соответствующие учреждения, поскольку все необходимые процедуры можно выполнить онлайн на порталах Действия или ПФУ, заполнив соответствующие формы и прикрепив сканированные копии документов.

По субсидиям и льготам на твердое топливо на зиму 2024 года решением Кабинета Министров Украины нормативы отопления выросли примерно в 4 раза и составляют: 2,23 тонны угля и 7,41 тонны дров.

Размер субсидии на приобретение горючего рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от их доходов. Для определения размера субсидии на бытовое топливо в текущем году не нужно отдельно обращаться в ПФУ.

Для некоторых категорий граждан субсидии на отопительный период 2023-2024 годов могут быть назначены только по новому обращению иначе окажетесь "за бортом".

Это касается тех, кто подавал заявление на прекращение субсидии и воспользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, но желает получать субсидию на отопительный период, а также тех, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном положении и других обстоятельствах.

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Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.