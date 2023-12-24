Останнім часом клієнти "ПриватБанк" активно діляться своїм негативним досвідом у взаємодії з банком. Скарг на неприємні несподіванки, які виникають, стає все більше. Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін клієнт "ПриватБанк" поскаржився, що неможливо зв’язатись з оператором через бота та ще й стягується комісія без попередження.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що проводив оплату з кредитної карти за товар, придбаний в інтернет-магазині. Перед оплатою намагався безрезультатно зв’язатися з оператором для уточнення питання щодо комісії за сплату кредитними коштами, але даремно марнував час, бот "ПриватБанк" так і не з'єднав з оператором.

Більше того, клієнт "ПриватБанк" уточнив, що перед оплатою через "Приват24" з ноутбуку у особистому кабінеті висвітилась інформація про комісію у сумі 3 грн., але після оплати фактично списало 343 гривень 89 копійок.

"Банк стає "все кращим" з кожним днем. При зверненні по телефону до служби підтримки, говорять, що повинна була бути інформація дрібним шрифтом про комісію у розмірі 3 відсотків, а ви на неї не звернули уваги. Пропонував надати їм фото оплати, де нема цієї комісії, відповіли, що ви нам дасте квитанцію, а там, звісно, цієї комісії не буде вказано. Як назвати такі дії інакше ніж шахрайськими — не знаю", - доповнив клієнт "ПриватБанк".

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