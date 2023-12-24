В последнее время клиенты "ПриватБанк" активно делятся своим отрицательным опытом во взаимодействии с банком. Жалоб на возникающие неприятные неожиданности становится все больше. В этот раз на специализированном сайте Минфин клиент "ПриватБанк" пожаловался, что невозможно связаться с оператором через бота, да еще и взимается комиссия без предупреждения.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что производил оплату с кредитной карты за товар, приобретенный в интернет-магазине. Перед оплатой пытался безрезультатно связаться с оператором для уточнения вопроса о комиссии за уплату кредитными средствами, но зря тратил время, бот "ПриватБанк" так и не соединил с оператором.

Более того, клиент "ПриватБанк" уточнил, что перед оплатой через "Приват24" с ноутбука в личном кабинете высветилась информация о комиссии в сумме 3 грн, но после оплаты фактически списало 343 гривен 89 копеек.

"Банк становится "все лучше" с каждым днем. При обращении по телефону в службу поддержки говорят, что должна была быть информация мелким шрифтом о комиссии в размере 3 процентов, а вы на нее не обратили внимания. Предлагал предоставить им фото оплаты, где нет этой комиссии, ответили, что вы нам дадите квитанцию, а там, конечно, эта комиссия не будет указана. Как назвать такие действия иначе, чем мошенническими — не знаю", - дополнил клиент "ПриватБанк".

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