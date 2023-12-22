Цього разу на своїй сторінці в Instagram Злата Огневич Розповіла про неприємну новину, артистці в результаті довелося несподівано відмовитися від планових концертів. За словами Огневич, це вийшло не з її вини, але всі кошти мають бути повернені українцям, які не зможуть потрапити на виступ.

«Концерти скасовано через обставини, на які я ніяк не можу вплинути. Мені дуже шкода, що нам довелося скасувати нашу зустріч, я все ж таки маю надію, що ми ще зустрінемося.

Гроші за квитки ви зможете повернути у своїх квиткових операторів. Мені справді шкода, але відбулися деякі обставини, можливо, в майбутньому ми проведемо інший концерт» - розповіла Огневич про останні події. При цьому Злата не розповідала, чому саме довелося скасувати виступи і через що потрапила в незручне становище перед шанувальниками.

Раніше Огневич розповіла, що стала жертвою нападу невідомого чоловіка, який стався просто біля під'їзду її будинку. Він вигукував погрози, ображав її і навіть загрожував убивством. Раніше Огневич зізналася, що завдяки рішучій реакції водія співачки вдалося уникнути серйозніших наслідків.

Тим не менш, інцидент не закінчився на цьому: нападник почав переслідувати Злату Огневич та її родину.

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