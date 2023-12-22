В этот раз на своей странице в Instagram Злата Огневич рассказала о неприятной новости, артистке в результате пришлось неожиданно отказаться от плановых концертов. По словам Огневич, получилось это не по ее вине, но все средства должны быть возвращены украинцам, которые не смогут попасть на выступление.

«Концерты отменены в связи с обстоятельствами, на которые я никак не могу повлиять. Мне очень жаль, что нам пришлось отменить нашу встречу, я все же имею надежду, что мы еще встретимся.

Деньги за билеты вы сможете вернуть у своих билетных операторов. Мне правда жаль, но произошли некоторые обстоятельства, возможно в будущем мы проведем другой концерт» - рассказала Огневич о последних событиях. При этом Злата не стала рассказывать, почему именно пришлось отменить выступления и из-за чего попала в неудобное положение перед поклонниками.

Ранее Огневич рассказала, что стала жертвой нападения неизвестного мужчины, произошедшего прямо у подъезда ее дома. Он выкрикивал угрозы, оскорблял ее и даже угрожал убийством. Ранее Огневич призналась, благодаря решительной реакции водителя певицы удалось избежать более серьезных последствий.

Тем не менее, инцидент не закончился на этом: нападавший принялся преследовать Злату Огневич и ее семью.

Последние новости Украины:

Напомним, лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка резко высказался о "зраде" от известных певиц.

Как сообщала Politeka, скандальная история с Андреем Данилко в США получила продолжение.

Также Politeka писала, что Каменских эмоционально высказалась о тяжелой жизни и получила меткий ответ.