Українська мобілізація триває, і нещодавно в Закарпатській та Львівській областях були видані накази комендантів, які зобов'язують чоловіків віком від 18 до 60 років носити та пред'являти військовий квиток. Однак адвокати розглядають цю вимогу як спірну, вказуючи на відсутність законодавчої підстави для такого обов'язку. Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Паспорт України є документом, який посвідчує особу та громадянство, і відповідно до закону кожен громадянин, який досяг 14 років, зобов'язаний його отримати. Однак адвокат зауважує, що ні Конституцією, ні законом, ні мобілізацією не встановлений обов'язок носити паспорт - лише по бажанню громадянина.

Адвокат наголошує, що навіть під час мобілізації відсутність паспорта не несе в собі юридичної відповідальності, існує лише адміністративна відповідальність за статтею 197 КУпАП, коли громадянин не отримав паспорт. За перший раз це може призвести до попередження, а за повторний - до штрафу в розмірі 51 гривні.

Таким чином, якщо обов'язок носіняя паспорта під час мобілізації не передбачено Основним Законом, прийняття закону, що встановлює такий обов'язок, буде втручанням у наші права. Це вимагатиме змін у Конституції, що в умовах воєнного стану може бути досить складним завданням.

Щодо повноважень територіальних центрів координації (ТЦК) на перевірку паспортів під час мобілізації, адвокат стверджує, що на рівні закону це не буде передбачено. Він висловлює стурбованість, щодо можливих перебільшень та надмірностей, які можуть виникнути при наданні таких повноважень непрофесійним юридичним особам в умовах воєнного стану.

Адвокат вважає, що ситуацію можна виправити частковим внесенням змін до чинних законів, розширюючи повноваження поліції. Проте для нього залишається невизначеним, як саме це буде втілено, а також чи буде це супроводжуватися постановами Кабміну.

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