Украинская мобилизация продолжается, и недавно в Закарпатской и Львовской областях были изданы приказы комендантов, обязывающих мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить и предъявлять военный билет. Однако адвокаты рассматривают это требование как спорное, указывая на отсутствие законодательного основания для такого долга. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Паспорт Украины является документом, удостоверяющим личность и гражданство, и в соответствии с законом каждый гражданин, достигший 14 лет, обязан его получить. Однако адвокат замечает, что ни Конституцией, ни законом, ни мобилизацией не установлена ​​обязанность носить паспорт - только по желанию гражданина.

Адвокат отмечает, что даже при мобилизации отсутствие паспорта не несет в себе юридической ответственности, существует лишь административная ответственность по статье 197 КУоАП, когда гражданин не получил паспорт. За первый раз это может привести к предупреждению, а за повторный – к штрафу в размере 51 гривны.

Таким образом, если обязанность носителя паспорта во время мобилизации не предусмотрена Основным Законом, принятие закона, устанавливающего такую ​​обязанность, будет вмешательством в наши права. Это потребует изменений в Конституции, что в условиях военного положения может быть достаточно сложной задачей.

Относительно полномочий территориальных центров координации (ТЦК) на проверку паспортов во время мобилизации адвокат утверждает, что на уровне закона это не будет предусмотрено. Он выражает обеспокоенность по поводу возможных преувеличений и излишеств, которые могут возникнуть при предоставлении таких полномочий непрофессиональным юридическим лицам в условиях военного положения.

Адвокат считает, что ситуацию можно исправить частичным внесением изменений в действующие законы, расширяя полномочия полиции. Однако для него остается неопределенным, как именно это будет реализовано, а также будет ли это сопровождаться постановлениями Кабмина.

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