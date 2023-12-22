Оператор "ПриватБанк" підтвердив, що всі умови виконані правильно і щоб очікували на виплату. Але виплат не прийшов.

Українці скаржаться на якість доларів, які вони одержують у "ПриватБанк" та інших фінансових установах. Також на те, що банк без причини закриває їхні рахунки. Але це ще не все. Нещодавно на спеціалізованому сайті Мінфін опублікували повідомлення зі скаргою про те, що "ПриватБанк" не проводить виплати по акціям.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що зареєструвалась в акції "Готівку на касі знімай — 50 гривень забирай". Вона виконала всі умови. Оператор підтвердив, що всі умови виконано вірно і щоб очікували на виплату. Але виплата не прийшла.

"Звернулась до оператора, з’ясувалось, що учасники це тільки ті клієнти яким прийшло особисте запрошення від банку для участі в акціїї. Перечитала офіційні правила, але ніде так і не знайшла такої умови. Не зрозуміло, з якою метою банк витрачав час своїх клієнтів: реєстрував в акціїї на сайті, надсилав код і повідомлення, що зареєстровані в акції?", - додала клієнтка "ПриватБанк".

Схожий відгук про акції від "ПриватБанк" було опубліковано і іншою клієнткою. Жінка розповіла, що також стала учасницею акції "Готівку на касі знімай — 50 гривень забирай". Обіцяні гроші їй не прийшли. Від операторів банку отримала повідомлення з якого виходило, що зареєстровані для участі в акції, участі в акції не приймають і виплата їм не передбачена.

"Звучить дуже дивно. Навіщо тоді було їх реєструвати??? На це питання відповіді не отримала. Більше в акціях Приватбанку не приймаю участь і нікому не раджу", - закінчила клієнтка "ПриватБанк".

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