Оператор "ПриватБанк" подтвердил, что все условия выполнены верно и чтобы ожидали выплаты. Но выплата не пришла.

Украинцы жалуются на качество долларов, которые они получают в "ПриватБанк" и других финансовых учреждениях. Также то, что банк без причины закрывает их счета. Но это еще не всё. Недавно на специализированном сайте Минфинопубликовали сообщение с жалобой о том, что "ПриватБанк" не производит выплаты по акциям.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что зарегистрировалась в акции "Наличные на кассе снимай — 50 гривен забирай". Она выполнила все условия. Оператор подтвердил, что все условия выполнены верно и чтобы ожидали выплаты. Но выплата не пришла.

"Обратилась к оператору, выяснилось, что участники это только те клиенты, которым пришло личное приглашение от банка для участия в акции. Перечитала официальные правила, но нигде так и не нашла такого условия. Непонятно, с какой целью банк тратил время своих клиентов: регистрировал в акции на сайте, отправлял код и сообщения, зарегистрированные в акции?", - добавила клиентка "ПриватБанк".

Похожий отзыв об акциях от "ПриватБанк" было опубликовано и другой клиенткой. Женщина рассказала, что также стала участницей акции "Наличные на кассе снимай — 50 гривен забирай". Обещанные деньги ей не пришли. От операторов банка получила сообщение из которого исходило, что зарегистрированные для участия в акции, участия в акции не принимают и выплата им не предусмотрена.

"Звучит очень странно. Зачем тогда было их регистрировать? На этот вопрос ответа не получила. Больше в акциях Приватбанка не принимаю участие и никому не советую", - закончила клиентка "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.