Про трагічні наслідки нових атак повідомили в Херсонській ОВА, пише Politeka.net.

Окупанти поливають Херсон вогнем з тимчасово окупованого лівого берега.

«Учора ввечері загинув 44-річний чоловік. Він працював охоронцем на підприємстві і на момент ворожої атаки був на своєму робочому місці», - розповіли в ОВА про страшні наслідки нової атаки.

На опублікованх кадрах можно побачити розбите приладдя і підлогу, залиту кров’ю.

Додамо, за минулу добу російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади майже 20 разів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Інженерному.

«Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу один чоловік, на жаль, загинув. Він отримав травми несумісні з життям», - повідомляли в ОВА.

Додамо, окупанти на Лівобережжі Дніпра намагаються прорвати оборону українських сил.

Як йдеться у звіті ISW, з цією метою поблизу Кринок російські війська почали використовувати бронетехніку.

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