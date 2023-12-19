О трагических последствиях новых атак сообщили в Херсонской ОВА, пишет Politeka.net.

Оккупанты поливают Херсон огнем с временно оккупированного левого берега.

«Вчера вечером погиб 44-летний мужчина. Он работал охранником на предприятии и на момент вражеской атаки был на своем рабочем месте», – рассказали в ОВА о страшных последствиях новой атаки.

На опубликованных кадрах можно увидеть разбитое помещение и пол, залитый кровью.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины почти 20 раз.

Взрывы зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приднепровском и Инженерном.

«В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки один человек, к сожалению, погиб. Он получил травмы несовместимые с жизнью», – сообщали в ОВА.

Добавим, оккупанты на Левобережье Днепра пытаются прорвать оборону украинских сил.

Как говорится в отчете ISW, с этой целью вблизи Крынок российские войска начали использовать бронетехнику.

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Страшная автокатастрофа произошла в Киевской области - есть погибшие.

Также сообщалось, какие города оказались под угрозой наступления РФ.

В районе Авдеевки – оккупанты начали применять новую страшную тактику.