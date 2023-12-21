У "ПриватБанк" почали прибирати кредитні ліміти з карток клієнтів. Відомо, що це відбувається індивідуально, а іноді навіть без попередження. Про таку ситуацію розповіла клаєнтка "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що прийшла в магазин купити мобільний телефон. Жінка хотіла скористатись популярною послугою від "ПриватБанк" - Оплата частинами. На касі виявилось, що цю функцію їй заблокували - причому зроблено це було без попередження та пояснення від "ПриватБанк". При цьому українка часто користувалась цією послугою та вчасно погашала кредит.

Клієнтка "ПриватБанк" зв'язалася з менеджером і вона почала розповідати, що ліміт встановлюється програмою.

"Без попередження та повідомлення про блокування цієї функції поставили мене в незручне становище. Я перевела всі свої активи на картку іншого банку. Замовила з доларової картки зняти всю суму, що в мене там знаходиться. Якщо ви під новий рік підставляєте так клієнтів, сумлінних, платоспроможних, то і клієнти підуть", - додала клієнтка "ПриватБанк".

У "ПриватБанк" відповіли, що вони приймають рішення про розмір ліміту за послугою та його надання виключно індивідуально для кожного клієнта. Це відбувається виходячи з математичної моделі, створюваної з урахуванням низки показників.

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