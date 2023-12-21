В "ПриватБанк" начали убирать кредитные лимиты с карт клиентов. Понятно, что это происходит индивидуально, а время от времени даже без предупреждения. О такой ситуации рассказала клиентка "ПриватБанк" на специализированном сайте Минфин.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что пришла в магазин купить мобильный телефон. Женщина хотела воспользоваться популярной услугой от "ПриватБанк" - оплата частями. На кассе оказалось, что эта функция была заблокирована - причем сделано это было без предупреждения и объяснения от "ПриватБанк". При этом украинка часто пользовалась этой услугой и своевременно погашала кредит.

Клиентка "ПриватБанк" связалась с менеджером и она начала рассказывать, что лимит устанавливается программой.

"Без уведомления и сообщения о блокировке этой функции поставили меня в неудобное положение. Я перевела все свои активы на карту другого банка. Заказала с долларовой карты снять всю сумму, которая у меня там находится. Если вы под новый год подставляете так клиентов, добросовестных, платежеспособных, то и клиенты пойдут", - добавила клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" ответили, что они принимают решение о размере лимита по услуге и его предоставлении исключительно индивидуально для каждого клиента. Это происходит исходя из математической модели, создаваемой с учетом ряда показателей.

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