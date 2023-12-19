Стало відомо, скільки доведеться заплатити українцям по тарифам за газ у грудні.

У грудні українці продовжують користуватися тарифами на природний газ. Різноманітні постачальники пропонують різні розцінки за кубометр газу, які коливаються від 7,7 до 9,99 гривень.

Більшість громадян є клієнтами "Нафтогазу" і сплачують 7,96 гривень за кубометр газу.

За умови споживання 9,9 кубометра (соцнорма на три особи, лише для приготування їжі), вони сплатять 78,8 гривень. Важливо врахувати, що існує додаткова плата за доставку газу, яка різниться у різних регіонах.

Причиною різниці в тарифах у різних постачальників є відсутність єдиного тарифу в країні, що дозволяє кожному встановлювати власні розцінки. У грудні розцінки на газ від різних постачальників виглядають наступним чином:

"ЕРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Енерджі трейд груп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатий енерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз збут" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львівенергозбут" – 8,2 грн за кубометр;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Асканія енерджі" - 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Згідно з прогнозом Національного банку України, тарифи на газ та інші комунальні послуги можуть зрости не раніше 2025 року. До цього часу діятиме мораторій на комунальні тарифи, тому в 2024 році українці продовжать сплачувати за цими послугами за поточними розцінками.

Джерело: ГазПравда.

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