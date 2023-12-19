Стало известно, сколько придется заплатить украинцам за газ в декабре.

В декабре украинцы продолжают пользоваться тарифами на газ. Различные поставщики предлагают разные расценки за кубометр газа, которые колеблются от 7,7 до 9,99 гривен.

Большинство граждан являются клиентами "Нефтегаза" и уплачивают 7,96 гривен за кубометр газа.

При потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только для приготовления пищи), они уплатят 78,8 гривен. Важно учесть, что существует дополнительная плата за доставку газа, различающуюся в разных регионах.

Причиной разницы в тарифах у разных поставщиков есть отсутствие единого тарифа в стране, что позволяет каждому устанавливать собственные расценки. В декабре цены на газ от разных поставщиков выглядят следующим образом:

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерготорговая группа"; — 7799 грн за куб.м;

"Нефтегаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энергии" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" – 9,99 грн за кубометр.

Согласно прогнозу Национального банка Украины, тарифы на газ и другие коммунальные услуги могут возрасти не раньше 2025 года. До этого времени будет действовать мораторий на коммунальные тарифы, поэтому в 2024 году украинцы продолжат оплачивать эти услуги по текущим расценкам.

Источник: ГазПравда.

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