В Україні підвищили тарифи на комуналку. В Держстаті повідомили, на що найбільше.

Протягом року в Україні значно зросли тарифи на житлово-комунальні послуги. За період з листопада 2022 року до листопада 2023 року загальні тарифи на ці послуги збільшились на 13%. Про зростання розцінок повідомили в Держстаті.

Особливо помітне зростання тарифів електроенергії, які підвищилися на 69,7%, внаслідок червневого підвищення тарифу до 2,64 грн за 1 кВт*год для всіх споживачів, незалежно від обсягу споживання.

Розцінки на інші тарифи на комуналку також зросли:

вивезення сміття подорожчало на 8,7%;

утримання та ремонт житла збільшились на 3,9%;

послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 2,7%;

вартість водопостачання зросла на 0,8%;

каналізація подорожчала на 0,7%.

Однак деякі послуги залишились на попередньому рівні, зокрема, тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Тарифи газопостачальних компаній також залишилися незмінними в грудні.

Необхідно врахувати, що тарифи газу додається до плати за його доставку, і ці ставки різняться в різних регіонах.

Враховуючи, що більшість українців є клієнтами "Нафтогазу", а тому платять 7,96 грн за кубометр газу, при споживанні в 9,9 кубометра (соцнорма на три особи, тільки плита) за грудень їм потрібно буде заплатити 78,8 грн. Однак, варто враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу, і вона різна в різних регіонах.

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