В Украине повысили тарифы на коммуналку. В Госстате сообщили, на что больше всего.

В течение года в Украине значительно выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. За период с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года общие тарифы на эти услуги увеличились на 13%. О росте расценок сообщили в Госстата.

Особенно заметен рост тарифов электроэнергии, которые повысились на 69,7% вследствие июньского повышения тарифа до 2,64 грн за 1 кВт*ч для всех потребителей, независимо от объема потребления.

Расценки на другие тарифы на коммуналку также выросли:

вывоз мусора подорожал на 8,7%;

содержание и ремонт жилья увеличились на 3,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 2,7%;

стоимость водоснабжения выросла на 0,8%;

канализация подорожала на 0,7%

Однако некоторые услуги остались на прежнем уровне, в частности тарифы на природный газ, горячую воду и отопление. Тарифы газоснабжающих компаний также остались прежними в декабре.

Необходимо учесть, что тарифы газа прилагаются к плате за его доставку, и эти ставки различаются в разных регионах.

Учитывая, что большинство украинцев являются клиентами "Нефтегаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за декабрь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

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