День Зимового Сонцестояння, астрономічне явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця досягає найбільшого значення, відбудеться 22 грудня 2023 року о 05:27 за київським часом (о 03:27 за GMT).
За словами астрологів, день зимового сонцестояння має дуже сильну енергетику, тому він хороший для будь-яких починань - у кар'єрі, особистому житті.
«Це найкоротший день у році - енергетично сильний, цього року він відбувається на сприятливих аспектах. Цього дня рекомендується провести підсумок своїх попередніх успіхів до досягнень та зайнятись плануванням справ на майбутній рік», - зазначила астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.
День зимового сонцсетояння 22 грудня.
За словами астрологині, це вдалий тиждень для того, щоб займатися будь-якими видами «меркуріанської діяльності» - для навчання, зустрічей, консультацій.
«Звертайте увагу на думки, нові ідеї та інформацію, що буде приходити до вас, оскільки все це допоможе прийняти правильні рішення», - попередила астрологиня людей усіх Знаків Зодіаку.
У цей період треба остерігатись нерозважливих вчинків, дій та витрат.
«Уникайте конфліктів з партнерами, оскільки опозиція між Венерою та Ураном може привести до неприємних несподіванок у фінансовій та особистих сферах», - попередила експерт з астрології.
Зазначимо, що Зимове сонцестояння у слов'ян і в багатьох інших народів вважалося початком нового року.
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