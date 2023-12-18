День Зимового Сонцестояння, важлива астрологічна подія, відбудеться вже цього тижня.

День Зимового Сонцестояння, астрономічне явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця досягає найбільшого значення, відбудеться 22 грудня 2023 року о 05:27 за київським часом (о 03:27 за GMT).

За словами астрологів, день зимового сонцестояння має дуже сильну енергетику, тому він хороший для будь-яких починань - у кар'єрі, особистому житті.

«Це найкоротший день у році - енергетично сильний, цього року він відбувається на сприятливих аспектах. Цього дня рекомендується провести підсумок своїх попередніх успіхів до досягнень та зайнятись плануванням справ на майбутній рік», - зазначила астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

День зимового сонцсетояння 22 грудня.

За словами астрологині, це вдалий тиждень для того, щоб займатися будь-якими видами «меркуріанської діяльності» - для навчання, зустрічей, консультацій.

«Звертайте увагу на думки, нові ідеї та інформацію, що буде приходити до вас, оскільки все це допоможе прийняти правильні рішення», - попередила астрологиня людей усіх Знаків Зодіаку.

У цей період треба остерігатись нерозважливих вчинків, дій та витрат.

«Уникайте конфліктів з партнерами, оскільки опозиція між Венерою та Ураном може привести до неприємних несподіванок у фінансовій та особистих сферах», - попередила експерт з астрології.

Зазначимо, що Зимове сонцестояння у слов'ян і в багатьох інших народів вважалося початком нового року.

Останні новини України:

Рік Зеленого Дерев'яного Дракона: названо найголовніших щасливчиків за Знаком Зодіаку.

Також нагадаємо про гороскоп Таро на 24 грудня - на які знаки Зодіаку чекає непростий час.

Вдалий день у грудні - як скористатися підказками долі.