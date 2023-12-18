День Зимнего Солнцестояния, важное астрологическое событие, состоится уже на этой неделе.

День Зимнего Солнцестояния, астрономическое явление, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца достигает наибольшего значения, состоится 22 декабря 2023 года в 05:27 по киевскому времени (в 03:27 по GMT).

По словам астрологов, день зимнего солнцестояния имеет очень сильную энергетику, поэтому он хорош для любых начинаний - в карьере, личной жизни.

«Это самый короткий день в году – энергетически сильный, в этом году он проходит на благоприятных аспектах. В этот день рекомендуется провести результаты своих предыдущих успехов к достижениям и заняться планированием дел на будущий год», - отметила астролог в телеграмм-канале Scorpio.

День зимнего солнцсетояния 22 декабря.

По словам астролога, это удачная неделя для того, чтобы заниматься любыми видами «меркурианской деятельности» – для обучения, встреч, консультаций.

«Обратите внимание на мысли, новые идеи и информацию, которая будет приходить к вам, поскольку все это поможет принять правильные решения», – предупредила астролог людей всех Знаков Зодиака.

В этот период следует остерегаться безрассудных поступков, действий и расходов.

"Избегайте конфликтов с партнерами, поскольку оппозиция между Венерой и Ураном может привести к неприятным неожиданностям в финансовой и личных сферах", - предупредила эксперт по астрологии.

Отметим, что Зимнее солнцестояние у славян и многих других народов считалось началом нового года.

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