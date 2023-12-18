Що буде з тарифами наступного року, підвищення не уникнути для деяких користувачів.

З 1 січня 2024 року в Україні набудуть чинності нові тарифи на електричну енергію, які передбачають збільшення вартості для окремих категорій споживачів. Зазначено, що перегляд цін вплине лише на непобутових клієнтів постачальників універсальних послуг.

Про це повідомляє на офіційному порталі компанія-постачальник YASNO.

Зміни в цінах для цієї категорії споживачів будуть проводитися щомісяця відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Основні складові тарифу для малих непобутових споживачів включають вартість купівлі електроенергії на ринку, ціни на послуги оператора системи розподілу і передачі, а також вартість послуг постачальника універсальних послуг.

У той час як для населення тариф на електроенергію залишиться незмінним і становитиме 2,64 грн за кВт*год, для бізнесу тариф на послуги щодо передачі електроенергії зросте на 9% і становитиме 528,57 грн/МВт-год. Також передбачено підвищення тарифу на диспетчерське управління на 9%, до 104,57 грн/МВт-год.

Важливим чинником у визначенні тарифів є деокупація Енергодару, де знаходиться найбільша українська атомна електростанція. Зміни в цінах також будуть визначатися обставинами на європейському газовому ринку.

Зазначено, що відмова від регульованих цін є вимогою міжнародних партнерів, але ймовірно, що це може не статися вже в наступному році.

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