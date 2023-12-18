Что будет с тарифами на следующий год, повышения не избежать для некоторых пользователей.

С 1 января 2024 году в Украине вступят в силу новые тарифы на электрическую энергию, которые предусматривают увеличение стоимости для отдельных категорий потребителей. Отмечено, что пересмотр цен повлияет на небытовых клиентов поставщиков универсальных услуг.

Об этом сообщает на официальном портале компания-поставщик YASNO.

Изменения в ценах этой категории потребителей будут проводиться ежемесячно в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Основные составляющие тарифа для малых небытовых потребителей включают в себя стоимость покупки электроэнергии на рынке, цены на услуги оператора системы распределения и передачи, а также стоимость услуг поставщика универсальных услуг.

В то время как для населения тариф на электроэнергию останется неизменным и составит 2,64 грн за кВт*ч, для бизнеса тариф на услуги передачи электроэнергии вырастет на 9% и составит 528,57 грн/МВт-час. Также предусмотрено повышение тарифа на диспетчерское управление на 9% до 104,57 грн/МВт-час.

Важным фактором в определении тарифов является деоккупация Энергодара, где находится крупнейшая украинская атомная электростанция. Изменения в ценах будут определяться обстоятельствами на европейском газовом рынке.

Отмечено, что отказ от регулируемых цен является требованием международных партнеров, но, вероятно, это может не произойти уже в следующем году.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.