Українцям повідомили деталі про те, хто має право платити за комуналку на 50% менше. Українські вдови загиблих захисників мають право на половинну знижку вартості комунальних послуг відповідно до статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту". Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Ця пільга поширюється для українців на різні комунальні послуги, зокрема на управління багатоквартирними будинками, газ та його доставку, електроенергію, опалення, гарячу та холодну воду, вивіз сміття, внески до ОСББ, закупівлю твердого палива та інше.

При розрахунках для опалення та користування житлом, знижка застосовується до оплати на площу 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні, і має право на пільгу, а також додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

У випадку, якщо вдова та члени її сім'ї є непрацездатними, знижка за користування газом для опалення житла подвоюється, становлячи 42 кв. м на кожну особу та 21 кв. м на сім'ю.

Важливо зауважити, що ця пільга надається без урахування середньомісячного доходу. Пільга щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

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