Стало известно, кому из украинцев можно меньше платить за коммуналку.

Украинцам сообщили детали о том, кто имеет право платить за коммуналку на 50% меньше. Украинские вдовы погибших защитников имеют право на половинную скидку стоимости коммунальных услуг в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Эта льгота распространяется для украинцев на различные коммунальные услуги, в частности, на управление многоквартирными домами, газ и его доставку, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду, вывоз мусора, взносы в ОСМД, закупку твердого топлива и прочее.

При расчетах для отопления и использования жильем, скидка применяется к оплате на площадь 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении, и имеющее право на льготу, а также дополнительно 10,5 кв. м на семью.

В случае, если вдова и члены ее семьи нетрудоспособны, скидка за пользование газом для отопления жилья удваивается, составляя 42 кв. м на каждого человека и 21 кв. м на семью.

Важно заметить, что эта льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода. Льгота по плате за жилье, коммунальные услуги и топливо предоставляется независимо от вида жилья или формы собственности на него.

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