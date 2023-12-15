Національна комісія України з тарифів збільшила вартість послуг передавання електроенергії та диспетчерського управління для Національної енергетичної компанії "Укренерго" на 2024 рік. Стало відомо, як це позначиться на споживачах. Про це попередили у "Укренерго".

Згідно інформації від Укренерго, нові тарифи складають:

528,57 гривень за мегават-годину за передачу електроенергії;

104,57 гривень за мегават-годину за диспетчерське управління.

Тариф на передачу електроенергії визначає вартість транспортування електрики магістральними мережами і в основному компенсує витрати Укренерго на виконання завдань, покладених державою. Тариф на диспетчеризацію покриває витрати на балансування енергосистеми та закупівлю резервів і допоміжних послуг.

Навіть при зростанні цін на передачу та диспетчеризацію на 9%, представники Укренерго стверджують, що це не вплине на вартість електроенергії для звичайних споживачів.

Такі тарифи є лише однією складовою у кінцевій вартості електроенергії для бізнесу. У порівнянні з вартістю виробництва енергії, витратами на розподіл та постачання, а також оплатою ПДВ, це є незначним збільшенням.

Укренерго передбачає, що вартість електроенергії для бізнесу та промисловості збільшиться на 1-2%, або 0,10 гривень за кіловат-годину.

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