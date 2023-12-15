Национальная комиссия Украины по тарифам увеличила стоимость услуг передачи электроэнергии и диспетчерского управления для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на 2024 год. Стало известно, как это отразится на потребителях. Об этом предупредили в "Укрэнерго".

Согласно информации от Укрэнерго, новые тарифы составляют:

528,57 гривен за мегаватт-час за передачу электроэнергии;

104,57 гривен за мегаватт-час за диспетчерское управление.

Тариф на передачу электроэнергии определяет стоимость транспортировки электричества по магистральным сетям и в основном компенсирует расходы Укрэнерго на выполнение задач, возложенных государством. Тариф на диспетчеризацию покрывает расходы на балансировку энергосистемы и закупку резервов и вспомогательных услуг.

Даже при росте цен на передачу и диспетчеризацию на 9% представители Укрэнерго утверждают, что это не повлияет на стоимость электроэнергии для обычных потребителей.

Такие тарифы только одной составляющей в конечной стоимости электроэнергии для бизнеса. По сравнению со стоимостью производства энергии, расходами на распределение и снабжение, а также оплатой НДС, это незначительное увеличение.

Укрэнерго предполагает, что стоимость электроэнергии для бизнеса и промышленности увеличится на 1-2%, или 0,10 гривен за киловатт-час.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.