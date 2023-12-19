Українців цікавить питання надання субсидій у 2024 році. Домогосподарства, які опалюють свої помешкання вугіллям чи газом, отримують значно вищі компенсації порівняно з минулим роком.

У зв'язку із зростанням вартості комунальних послуг у цьому році значно збільшилися субсидії на їх оплату. Домогосподарства, які опалюють свої помешкання вугіллям чи газом, отримують значно вищі компенсації порівняно з минулим роком. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це.

У випадку, якщо домогосподарство користується вугіллям або газом як єдиним джерелом опалення, держава виділятиме йому 16 200 гривень на рік. Для порівняння, минулого року такі домогосподарства отримували субсидію в розмірі 6 973 гривень.

Також цього року Уряд збільшив нормативи споживання для опалення житлових приміщень приблизно в чотири рази. Для отримання субсидії норматив вугілля становить 7,41 тонни на сезон.

Розмір субсидії та додаткової підтримки для придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства залежно від їхніх доходів. Що менше доходи, тим більший відсоток витрат на паливо в межах нормативу оплачує держава та міжнародні партнери.

У випадку, якщо сім'ї вже призначено пільги чи субсидії на придбання твердого пічного палива, їхній розмір буде автоматично перераховано.

Право на субсидію мають власники житла, орендарі та внутрішньо переміщені особи. Для отримання субсидії необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України або скористатися мобільним застосунком "Дія". Перелік документів включає заяву, декларацію про доходи всієї сім'ї, посвідчення особи та свідоцтво про власність на житло або договір оренди.

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