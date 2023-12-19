Украинцев интересует вопрос предоставления субсидий в 2024 году. Домохозяйства, которые отапливают свои помещения углем или газом, получают значительно более высокие компенсации по сравнению с прошлым годом.

В связи с ростом стоимости коммунальных услуг в этом году значительно увеличились субсидии на их оплату. Домохозяйства, которые отапливают свои помещения углем или газом, получают значительно более высокие компенсации по сравнению с прошлым годом. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль уведомилоб этом.

Если домохозяйство пользуется углем или газом как единственным источником отопления, государство будет выделять ему 16 200 гривен в год. Для сравнения, в прошлом году такие домохозяйства получали субсидию в размере 6973 гривен.

Также в этом году правительство увеличило нормативы потребления для отопления жилых помещений примерно в четыре раза. Для получения субсидии норматив угля составляет 7,41 тонн в сезон.

Размер субсидии и дополнительной поддержки для приобретения твердого топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства в зависимости от их доходов. Чем меньше доходы, тем больше процент расходов на топливо в пределах норматива оплачивает государство и международные партнеры.

В случае, если семье уже назначены льготы или субсидии на приобретение твердого печного топлива, их размер будет автоматически перечислен.

Право на субсидию имеют владельцы жилья, арендаторы и внутренне перемещенные лица. Для получения субсидии необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины или воспользоваться мобильным приложением "Действие". Перечень документов включает заявление, декларацию о доходах всей семьи, удостоверение личности и свидетельство о собственности на жилье или договор аренды.

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