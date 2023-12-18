На церемонії презентації нової монети НБУ, яка відбулася з нагоди 32-х роковин створення Укрзалізниці.

Національний банк України ( НБУ) відзначив створення "Укрзалізниці" за допомогою випуску нової пам'ятної монети номіналом 5 гривень - "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!", присвяченої працівникам залізничного транспорту. Про це повідомили у НБУ. Монета втричі важча за звичайну.

На церемонії презентації нової монети НБУ, яка відбулася з нагоди 32-ї річниці створення Укрзалізниці, було нагороджено та вручено перші пам'ятні монети десяти працівникам компанії. Ці залізничники відзначилися своєю професійністю та відданістю, особливо під час повномасштабної війни, ризикуючи власним життям та відновлюючи пошкоджені залізничні маршрути.

На аверсі нової монети НБУ зображено стилізований тризуб, контури якого утворюються зображенням залізничних колій. Реверс монети відобразив потяг із логотипом "Укрзалізниці", який стрімко рухається крізь гострі вістря. Мотив реверсу ілюструє події на початку повномасштабного вторгнення, коли українські залізничники на межі Запорізької та Херсонської областей рятували людей, ризикуючи власним життям.

Дизайн монети НБУ створили художники мистецької групи "АртТріум" – Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

Пам'ятні монети НБУ будуть доступні для придбання з 20 грудня через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку. Усього буде випущено 25 тисяч монет, із них у перший день продажу буде доступно 10 тисяч штук.

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