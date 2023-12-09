Начиная с 6 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) ввел в наличный оборот 10 миллионов памятных монет с эмблемой Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины номиналом 10 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Пресс-служба НБУ сообщила, что общий объем этих памятных монет в обращении составит 193,5 миллиона штук. Глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что на монете изображена эмблема Командования объединенных сил ВСУ — традиционное казацкое оружие, пернач (разновидность булавы), на фоне двух скрещенных сабель.

Аверс монеты от НБУ идентичен аверсу монеты образца 2018 года. НБУ планирует поддерживать рынок оборотными памятными монетами для последующей выдачи их клиентам. Половина тиража (0,5 миллионов монет) будет продана в виде специальных сувенирных роликов, каждый из которых содержит 25 монет Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"Отныне наше глубокое уважение отчеканено в металле на десятилетия, – подчеркнул Глава Национального банка Андрей Пышный.

Половина роликов (10 тысяч штук) будет доступна для покупки через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ. Также банки-дистрибьюторы, в частности Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк и ПриватБанк, будут реализовывать остальные ролики с монетами, постепенно подав их на рынок.

Монеты можно приобрести в интернет-магазине НБУ с 6 декабря, а остальные будут доступны поэтапно через банки-дистрибьюторы.

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