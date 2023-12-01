За інформацією НБУ, ринок праці в Україні поступово оговтовується після турбот та нестабільності, пов'язаних із початком повномасштабного вторгнення росії.

У сфері праці на українському ринку виявляється дефіцит кадрів, проте не в усіх галузях - це впливає і на зарплату. Найактуальніше відчуття кадрового голоду спостерігається в переробній промисловості та будівництві. Нестача робочої сили змушує роботодавців підвищувати рівень зарплат. Про це йдеться у звіті Національного банку України (НБУ).

За інформацією НБУ, ринок праці в Україні поступово оговтовується після турбот та нестабільності, пов'язаних із початком повномасштабного вторгнення росії.

За даними НБУ, відбувається зменшення рівня безробіття. З 21,1% у 2022 році прогнозується його зниження до 19,1% у 2023 році, а до 2025 року – до 14,2%. Втім, як кажуть у НБУ, не зважаючи на це полегшення, ринкова ситуація залишається складною. Головною причиною є структурні дисбаланси на ринку праці, що виникли внаслідок воєнних подій. У НБУ кажуть, що це часто призводить до труднощів у пошуку відповідних фахівців роботодавцями на вакансії.

Незважаючи на виклики, НБУ фіксує позитивний момент – збільшення заробітної плати внаслідок підвищення конкуренції за робітника. Крім того, покращення економічної ситуації сприятиме поступовому підвищенню зарплати у найближчі роки.

Згідно із вже затвердженим бюджетом-2024, передбачається, що у 2024 році середній дохід працюючого населення становитиме 21 809 гривень. Якщо ці прогнозовані показники номінальної зарплати справді будуть досягнуті, то реальний дохід зросте на 8,5%, навіть із врахуванням інфляції. Це частково компенсує підвищення цін.

Зростання середньої зарплати частково обумовлене підвищенням мінімальної зарплати. Так, у січні 2024 року вона зросте з 6700 до 7100 гривень, а в квітні досягне 8000 гривень. Це суттєве збільшення рівня заробітної плати, що становить близько 20%.

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