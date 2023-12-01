По информации НБУ, рынок труда в Украине постепенно приходит в себя после забот и нестабильности, связанных с началом полномасштабного вторжения россии.

В сфере труда на украинском рынке проявляется дефицит кадров, однако не во всех отраслях – это влияет и на зарплату. Самое актуальное чувство кадрового голода наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве. Нехватка рабочей силы заставляет работодателей повышать уровень зарплат. Об этом идет в отчете Национального банка Украины.

По информации НБУ, рынок труда в Украине постепенно приходит в себя после забот и нестабильности, связанных с началом полномасштабного вторжения россии.

По данным НБУ, происходит уменьшение уровня безработицы. С 21,1% в 2022 году прогнозируется его снижение до 19,1% в 2023 году, а к 2025 году – до 14,2%. Впрочем, как говорят в НБУ, несмотря на это облегчение, рыночная ситуация остается сложной. Главной причиной являются структурные дисбалансы на рынке труда, возникшие в результате военных событий. В НБУ говорят, что это часто приводит к трудностям в поиске соответствующих специалистов работодателями на вакансии.

Несмотря на вызовы, НБУ фиксирует положительный момент – увеличение заработной платы в результате повышения конкуренции за рабочего. Кроме того, улучшение экономической ситуации будет способствовать постепенному повышению зарплаты в ближайшие годы.

Согласно уже утвержденному бюджету-2024, предполагается, что в 2024 году средний доход работающего населения будет составлять 21 809 гривен. Если эти прогнозируемые показатели номинальной зарплаты действительно будут достигнуты, реальный доход вырастет на 8,5%, даже с учетом инфляции. Это частично компенсирует повышение цен.

Рост средней зарплаты отчасти обусловлен повышением минимальной зарплаты. Так, в январе 2024 года он вырастет с 6700 до 7100 гривен, а в апреле достигнет 8000 гривен. Это существенное увеличение уровня заработной платы составляет около 20%.

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