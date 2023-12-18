На церемонии презентации новой монеты НБУ, которая состоялась по случаю 32-й годовщины создания Укрзализныци.

Национальный банк Украины (НБУ) отметил создание "Укрзализныци" с помощью выпуска новой памятной монеты номиналом 5 гривен – "Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам!", посвященной работникам железнодорожного транспорта. Об этом уведомилив НБУ. Монета втрое тяжелее обычной.

На церемонии презентации новой монеты НБУ, которая состоялась по случаю 32-й годовщины создания Укрзализныци, были награждены и вручены первые памятные монеты десяти работникам компании. Эти железнодорожники отличились своим профессионализмом и преданностью, особенно во время полномасштабной войны, рискуя собственной жизнью и восстанавливая поврежденные железнодорожные маршруты.

На аверсе новой монеты НБУ изображен стилизованный трезубец, контуры которого образуются изображением железнодорожных путей. Реверс монеты отразил поезд с логотипом "Укрзализныци", который стремительно двигается сквозь острые острие. Мотив реверса иллюстрирует события в начале полномасштабного вторжения, когда украинские железнодорожники на границе Запорожской и Херсонской областей спасали людей, рискуя собственной жизнью.

Дизайн монеты НБУ создали художники художественной группы "АртТриум" – Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук.

Памятные монеты НБУ будут доступны для приобретения с 20 декабря через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка. Всего будет выпущено 25 тысяч монет, из них в первый день продаж будет доступно 10 тысяч штук.

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