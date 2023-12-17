Найближчими днями ціни на продукти поповзуть вгору передусім через свята.

Ціни на продукти невпинно зростають. Протягом останнього року вартість харчових продуктів в Україні поступово зросла, особливо стосовно м'яса та молочних продуктів. Курячі яйця, однак, стали більш доступними у порівнянні з попереднім роком, і деякі товари в 2023 році подешевшали.

Згідно з Державною службою статистики, вартість основних продуктів значно зросла внаслідок різних факторів, таких як вплив війни, збільшення витрат на виробництво, зростання цін на паливо та енергоносії, а також зміни у виробництві та логістиці. М'ясо та молочка серед рекордсменів.

Наприклад, ціни яловичини зросла на 34,87 грн (з 203,18 грн/кг у грудні 2022 року до 238,05 грн/кг у листопаді 2023 року). Свинина подорожчала в ціні на 27,53 грн (від 168,56 грн/кг до 196,09 грн/кг), а куряче філе стало на 23,03 грн дорожче (з 136,58 грн/кг до 159,61 грн/кг).

Аналітик УКАБ, Максим Гопка, пояснив, що збільшення цін на м'ясо обумовлене стабільним попитом населення та тим, що Україна ще не досягла рівня, коли ціни на м'ясо можуть суттєво знизитися. Високий попит та низькі показники імпорту сприяють утриманню високих цін на м'ясні продукти.

Молочні продукти зростали в ціні, зокрема через посуху в другій половині літа, що спричинило зменшення надоїв раніше сезонного періоду. Найближчими днями ціни на продукти поповзуть вгору передусім через свята.

Джерело: РБК Україна.

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