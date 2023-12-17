В ближайшие дни цены на продукты поползут вверх, прежде всего, через праздники.

Цены на продукты постоянно растут. В течение последнего года стоимость пищевых продуктов в Украине постепенно выросла, особенно в отношении мяса и молочных продуктов. Куриные яйца, однако, стали доступнее по сравнению с предыдущим годом, и некоторые товары в 2023 году подешевели.

Согласно Государственной службе статистики, стоимость основных продуктов значительно выросла в результате различных факторов, таких как влияние войны, увеличение затрат на производство, рост цен на топливо и энергоносители, а также изменения в производстве и логистике. Мясо и молочка среди рекордсменов.

Например, цены говядины выросли на 34,87 грн (с 203,18 грн/кг в декабре 2022 года до 238,05 грн/кг в ноябре 2023 года). Свинина подорожала в цене на 27,53 грн (от 168,56 грн/кг до 196,09 грн/кг), а куриное филе стало на 23,03 грн дороже (с 136,58 грн/кг до 159,61 грн/кг) кг).

Аналитик УКАБ, Максим Гопка, пояснил, что увеличение цен на мясо обусловлено стабильным спросом населения и тем, что Украина еще не достигла уровня, когда цены на мясо могут существенно снизиться. Высокий спрос и низкие показатели импорта способствуют удержанию высоких цен на мясные продукты.

Молочные продукты росли в цене, в частности из-за засухи во второй половине лета, что повлекло за собой уменьшение надоев раньше сезонного периода. В ближайшие дни цены на продукты поползут вверх, прежде всего, через праздники.

Источник: РБК Украина.

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