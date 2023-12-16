В Україні зростуть тарифи на газ, тепло та гарячу воду. В Нацбанку розповіли, коли чекати.

Українці можуть очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги, такі як газ, гаряча вода та опалення, проте ймовірно, це станеться не раніше 2025 року. Такий прогноз зробили в Нацбанку.

За прогнозами, до цього часу діятиме мораторій на підвищення комунальних тарифів, що, ймовірно, дозволить стримувати зростання цін.

"Дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання буде стримувати адміністративну інфляцію. За припущеннями цього прогнозу, його скасують лише у 2025 році", - наголосили в Національному банку України.

Незважаючи на високу соціальну важливість тарифів, яка буде врахована урядом, після скасування мораторію не можна буде уникнути їхнього підвищення, і тарифи доведеться приводити до ринкових рівнів.

Проте наголошується, що різке зростання розцінок не передбачається. Ймовірно, тарифи будуть підвищуватися поетапно, а цей процес буде супроводжуватися розширенням підтримки населення через субсидії.

Важливо відзначити, що мораторій не розповсюджується на всі види комунальних послуг, дозволяючи, зокрема, підвищувати тарифи на холодне водопостачання та електроенергію.

З листопада-2022 по листопад-2023 розцінки на них загалом збільшились на 13%. Однак, наприклад, конкретно електроенергія здорожчала одразу на 69,7%.

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