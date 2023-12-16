В Украине поднимутся тарифы на газ, тепло и горячую воду. В Нацбанке рассказали, когда ждать.

Украинцы могут ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги, такие как газ, горячая вода и отопление, однако, вероятно, это произойдет не раньше 2025 года. Такой прогноз сделали в Нацбанке.

По прогнозам, до этого времени будет действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, что, вероятно, позволит сдерживать рост цен.

"Действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение будет сдерживать административную инфляцию. По предположениям этого прогноза, его отменят только в 2025 году, - отметили в Национальном банке Украины.

Несмотря на высокую социальную важность тарифов, которая будет учтена правительством, после отмены моратория нельзя будет избежать их повышения и тарифы придется приводить к рыночным уровням.

Однако отмечается, что резкий рост расценок не предполагается. По всей вероятности, тарифы будут повышаться поэтапно, а этот процесс будет сопровождаться расширением поддержки населения через субсидии.

Важно отметить, что мораторий не распространяется на все виды коммунальных услуг, позволяя в частности повышать тарифы на холодное водоснабжение и электроэнергию.

С ноября-2022 по ноябрь-2023 цены на них в целом увеличились на 13%. Однако, например, именно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.

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