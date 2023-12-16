У разі скоєння порушення у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння може бути застосоване більш суворе покарання, ніж штраф.

Штрафи продовжують діяти в Україні. Громадян, які використовують піротехніку та порушують комендантську годину під час новорічної ночі, можуть бути покарані за свої дії. Про це йдеться у аналітичному дослідженні Опендатабот.

Судові рішення у зв'язку з цими порушеннями найчастіше приймалися в Києві — 5 вироків. Друге місце поділили Дніпропетровська та Одеська області — по 4 рішення, а третє місце займає Харківська область із 3 судовими вироками.

Під час воєнного стану в Україні використання феєрверків та іншої піротехніки заборонено, і за такі порушення можуть визначатися штрафи у розмірі до 34 000 гривень. Це випливає з аналітичного дослідження від OpenDataBot.

Використання піротехніки під час воєнного стану може призвести не тільки до штрафів до покарання у вигляді виправних робіт або позбавлення волі, в залежності від додаткових обставин. Наприклад, у лютому 2023 року одеського чоловіка засудили до п'яти років і трьох місяців ув'язнення за використання феєрверків, оскільки він порушив "умовний термін".

У випадку вчинення порушення у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, що розглядається як обтяжлива обставина, може бути застосовано більш суворе покарання.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10195, який передбачає адміністративну відповідальність для громадян, які порушують комендантську годину під час воєнного стану. За це може бути накладено штрафи від 8 500 до 17 000 гривень, а у випадку повторного порушення — сума подвоюється.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.