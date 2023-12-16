В случае совершения нарушения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может быть применено более суровое наказание чем штраф.

Штрафы продолжают действовать в Украине. Граждан, которые используют пиротехнику и нарушают комендантский час во время новогодней ночи, могут быть наказаны за свои действия. Об этом идет речь в аналитическом исследовании Опендатабот.

Судебные решения в связи с этими нарушениями чаще всего принимались в Киеве — 5 приговоров. Второе место поделили Днепропетровская и Одесская области – по 4 решения, а третье место занимает Харьковская область с 3 судебными приговорами.

Во время военного положения в Украине использование фейерверков и другой пиротехники запрещено и за такие нарушения могут определяться штрафы в размере до 34 000 гривен. Это следует из аналитического исследования от OpenDataBot.

Использование пиротехники во время военного положения может привести не только к штрафам в виде исправительных работ или лишения свободы, в зависимости от дополнительных обстоятельств. Например, в феврале 2023 года одесского мужчину приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения за использование фейерверков, поскольку он нарушил "условный срок".

В случае совершения нарушения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, рассматриваемого как отягчающее обстоятельство, может быть применено более суровое наказание.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 10195, предусматривающий административную ответственность для граждан, нарушающих комендантский час во время военного положения. За это могут быть наложены штрафы от 8 500 до 17 000 гривен, а в случае повторного нарушения — сумма удваивается.

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