Ціни бюджетної версії новорічного столу для української родини складе 2879,15 гривень, згідно з розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, які врахували традиційні страви для святкового столу. Ціна новорічного столу з делікатесами становить 3404,15 гривень.

Цього року витрати на салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо збільшилися на 8,4% для сім'ї з чотирьох осіб, порівняно з попереднім роком.

Салат "Олів'є" (3 кг продуктів за традиційною рецептурою) обійшовся ціною в 285,46 гривень, що на 1,3% дорожче, ніж минулого року. Завдяки зменшенню ціни на цибулю, моркву і буряк (-4,8%), ціни салату "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) стала на 1,2% дешевше і склала 133,08 гривень.

Витрати на м'ясні продукти зросли на 7,4%, і загальна ціна 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі становить 936 гривень.

Витрати на овочі на новорічному столі, у середньому, складуть 328,99 гривень, що на 29% більше вартості минулого року. Фрукти на святковому столі обійшлись у 170,20 гривень, що відзначає зростання ціни на 0,8%. Зафіксовано зростання цін на алкоголь на 27,9%.

Загалом вартість бюджетної версії новорічного столу для мешканців Києва становить 3229 гривень, що на 10,1% більше, ніж вартість новорічного столу 2023 року. Новорічний стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3819 гривень.

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