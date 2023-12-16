Цены бюджетной версии новогоднего стола для украинской семьи составят 2879,15 гривен, согласно расчетам ученых Института аграрной экономики, которые учли традиционные блюда для праздничный стол. Цена новогоднего стола с деликатесами составляет 3404,15 грн.

В этом году расходы на салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. увеличились на 8,4% для семьи из четырех человек, по сравнению с предыдущим годом.

Салат "Олив'е" (3 кг продуктов по традиционной рецептуре) обошелся ценой в 285,46 гривен, что на 1,3% дороже, чем в прошлом году. Благодаря уменьшению цены на лук, морковь и свеклу (-4,8%), цены салата "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) стала на 1,2% дешевле и составила 133,08 грн.

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%, и общая цена 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составляет 936 гривен.

Расходы на овощи на новогоднем столе в среднем составят 328,99 гривен, что на 29% больше стоимости прошлого года. Фрукты на праздничном столе обошлись в 170,20 грн, что отмечает рост цены на 0,8%. Зафиксирован рост цен на алкоголь на 27,9%.

В целом стоимость бюджетной версии новогоднего стола для жителей Киева составляет 3229 гривен, что на 10,1% больше стоимости новогоднего стола 2023 года. Новогодний стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 гривен.

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