Клієнтка "ПриватБанк" внесла 50 тисяч до банкомату, але на картку було нараховано лише 20 тисяч.

Українці часом стикаються зі збоями у роботі платіжних терміналів "ПриватБанк". Найчастіше ситуація вирішується на користь клієнтка, але буває і навпаки. Зокрема клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що банкомат зарахував на картку не всю суму поповнення, проблему їй не допомогли вирішити. Відгук опублікований на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" поділилась, що поповнювала картку через банкомат із вбудованою функцією терміналу. Вона внесла 50 тисяч в банкомат, але на картку було нараховано лише 20 тисяч.

У той же момент, як клієнтка "ПриватБанк" зрозуміла, що банкомат її обрахував, вона зателефонувала на гарячу лінію, з оператором вони склали заявку на повернення 30.000.

Через декілька днів їй прийшла відмова: "На жаль, факт збою за вашою заявкою не підтверджено. Якщо ви з якоїсь причини не згодні з рішенням, просимо звернутися на лінію 3700".

Клієнтка "ПриватБанк" створила повторну заявку на повернення коштів. Відмова прийшла через двадцять хвилин. Українка не здалась та подала третю заяву на повернення. Вона ще знаходиться в обробці, але клієнтка не сподівається на позитивне вирішення її проблеми.

"Питання до ПриватБанку, невже не можна подивитися камерами яка пачка була вкладена в банкомат. Я думаю, що нескладно зрозуміти яких розмірів пачка 20.000 та 50.000. І невже так складно почати справді розбиратися з проблемами, які виникли у клієнтів, а не просто вдавати", - додала клієнтка "ПриватБанк".

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